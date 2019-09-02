Маха Вачиралонгкорн, король

Жениться на генерале

Это в Великобритании повторное бракосочетание члена королевской семьи — нечто из ряда вон выходящее, а в Таиланде народ привык к другому. Нынешний король Маха Вачиралонгкорн первый раз женился в далеком 1977-м на своей двоюродной сестре принцессе Мом Луанг Соамсавали Китиякара. Официальный развод последовал через 13 лет, но о романе тогда еще принца с актрисой Ювадхидой Полпрасет страна узнала сильно раньше, так что брак с ней (в 1994 году) сенсацией не стал. Зато сенсацией стало то, что случилось дальше: через пару лет Полпрасет сбежала в Великобританию (как выяснилось, она изменяла венценосному супругу с 60-летним маршалом авиации Анандом Ротсамханом). Король оскорбился, причем настолько, что назначил новым маршалом авиации своего карликового пуделя Фу Фу, после чего женился в третий раз — уже на простолюдинке Срирасми Акхарапхонгпричу. С ней семейная жизнь не искрила, зато искрила несемейная: в 2014 году королеву уличили в коррупции и лишили титула. Последовал четвертый брак (в мае этого года): на этот раз 66-летний король женился на... генерале Сутхиде Тиджай (избранницей стала военнослужащая, до свадьбы она возглавляла его личную охрану). И вот, спустя пару месяцев, еще одна новость: пока королева находилась в Швейцарии, сайт королевского дома опубликовал несколько десятков снимков с новой наложницей монарха (ей присвоен титул «благородный королевский консорт», который не использовался при дворе сто последних лет). Ее имя Сининат Вонгваджирапакди, она родилась в 1985 году на севере Таиланда, окончила школу медсестер Королевской армии, потом выучилась на военного летчика и тоже служила в личной охране короля, добившись генеральского звания. Как выяснили СМИ, «благородным консортом» новая пассия стала в июле, через три неполных месяца со дня последней королевской свадьбы. Наблюдатели теперь гадают, надо ли ожидать новую. Или генералы меж собой договорятся о разделе «сфер влияния»?

Светлана Сухова