Анатолий Закусилов, прокурор города Кемерово

Партбилет на стол

Частенько можно услышать, что управы на чиновников найти невозможно, разве что Путину писать. Но оказывается, кое-где на просторах родины таких подвигов не требуется: достаточно обратиться с грамотной жалобой в прокуратуру. Так поступила жительница Кемерово, которая с 2011 года безуспешно пыталась добиться от местного отделения Пенсионного фонда России (ПФР) пересчета причитающейся ей пенсии по старости. Она была уверена, что расчеты неверны и ей полагается куда больше, так как она неплохо зарабатывала в советское время. ПФР так не считал, и отписывал, что документов о ее зарплатах в 1970-е не сохранилось, подтвердить ее слова некому, а посему пересчета не будет. Документами, подтверждающими среднемесячный доход россиянина до 2002 года, считаются, напомним, справки, выданные работодателями или архивными учреждениями на основании первичных бухгалтерских документов (лицевых счетов и платежных ведомостей). Поскольку ни счетов, ни платежных ведомостей той организации, где некогда работала пенсионерка, не сохранилось, позиция ПФР казалась непробиваемой. Гражданка полагала иначе и, не смирившись, написала в прокуратуру. Назначенный весной этого года прокурором города Анатолий Закусилов обращение рассмотрел и внес представление в адрес начальника управления ПФР о нарушении пенсионного законодательства с требованием произвести перерасчет пенсии. Основанием для этого стал… партбилет КПСС, выданный в 1975 году: в нем делались отметки об уплате членских взносов, величина которых напрямую зависела от зарплаты. И случилось чудо: ПФР провел перерасчет и начислил пенсионерке аж 160 тысяч рублей доплаты. Счастливый итог тяжбы стал приятным сюрпризом для пенсионерки и событием для целого региона: прокурора Закусилова в Кемерово теперь называют «наш справедливый». Заслуженно.

Светлана Сухова