Бот в помощь

Виталий Дунин-Барковский, профессор, завотделом нейроинформатики Центра оптико-нейронных технологий НИИСИ РАН, главный исследова:

— Насколько человечество близко к созданию искусственного интеллекта?

— Ситуация здесь такая, что все может измениться в любую секунду. Некоторые говорят, что на это понадобится еще 300 лет, некоторые — всего три года... Технология идет к этому очень быстро. Конечно, тут масса сложностей. Мы не понимаем до конца многие механизмы мозга. Чтобы их воспроизвести, нужно еще очень долго работать. Но кроме тех, кто занимается созданием модели человеческого сознания, есть такие исследователи, которые пытаются создать синтетический искусственный интеллект, никак не основанный на мозге. Он в какой-то момент тоже может дать сознание. Одновременно с этим нельзя исключать возможность, что уже сегодня где-то на Земле существует искусственный разум. Футуролог Рэй Курцвейл, например, недавно заявил, что у него есть системы с полноценным искусственным интеллектом.

Источник: интернет-сайт о креативных индустриях Look At Me