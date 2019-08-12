У сборной России все пошло по планам

Российский хоккей в минувший уикенд одержал довольно заметную победу. Сборная страны, составленная из игроков в возрасте до 18 лет, выиграла Кубок Глинки / Гретцки, одолев в финале 3:2 канадцев. Этот турнир считается самым сильным по уровню конкуренции в юниорском хоккее. А отечественная команда не добивалась в нем успеха почти четверть века.

Приз, который завоевала сборная России в минувший уикенд в Чехии, очень ценный. Формально турнир, который существует с 1991 года под разными вывесками, а сейчас называется в честь легенд чешского и канадского хоккея Ивана Глинки и Уэйна Гретцки, не имеет статуса чемпионата мира. У Международной федерации хоккея (IIHF) есть официальное юниорское — то есть, по сути, для игроков, готовящихся к переходу во взрослые соревнования,— мировое первенство. В 2019 году оно состоялось в Швеции и завершилось финалом, в котором хозяева в овертайме одолели россиян. Но с ним возникает проблема. Оно проводится в апреле и накладывается на play-off в канадских юниорских лигах. Хоккеисты из целого ряда сильных команд на соревнования не приезжают, и это существенно ослабляет прежде всего сборную Канады. Так вот, на Кубке Глинки / Гретцки выступают игроки примерно той же возрастной категории, только при формировании заявок не возникает никаких преград. Иными словами, в плане иллюстрации потенциала хоккейных школ он даже более репрезентативен, чем чемпионат мира.

А долго-долго доминировала на турнире как раз собирающая всех звезд канадская сборная. Случаи, когда золото доставалось кому-то другому, фиксировались крайне редко. В этом веке их было всего три — по разу отличились американцы, шведы и чехи. А сборная России вообще в предыдущий раз выиграла турнир почти четверть века назад — в 1995 году.

В Федерации хоккея России (ФХР), объясняя “Ъ” причины успеха, отметили, что в основе его лежит «системный подход» к подготовке национальных команд к топовым соревнованиям. Выразился он, например, в том, что все кандидаты в юниорскую сборную еще весной получили индивидуальные тренировочные планы и рекомендации по питанию. А выполнение планов хоккеистами регулярно контролировалось тренерским штабом во главе с Сергеем Голубовичем до централизованного сбора в июле. Благодаря такому подходу, как считают в ФХР, игроки приехали на сбор «подготовленными и в необходимой спортивной форме».

Эта форма позволила без осечек пройти групповой турнир, справившись с американцами, шведами и словаками, а в полуфинале довольно уверенно — 4:1 — обыграть финнов, которые в последнее время добиваются больших достижений во всех возрастных категориях. Кульминацией турнира был финал, и в нем сборной России, разумеется, пришлось иметь дело с канадцами.

В ФХР, рассказывая о нем, выделили работу тренерской бригады, которая смогла «учесть все аспекты и нюансы», особое внимание уделив психологической подготовке «с учетом особенностей юного возраста» игроков. Этот раздел подготовки включал в себя создание и демонстрацию непосредственного перед выходом на лед «мощного мотивационного видеоролика».

В итоге сборная России в страшном по напряжению матче сдюжила. Она открыла счет благодаря Александру Пашину. Потом канадцы его сравняли. Потом российская команда забросила две шайбы, а вторая из них, посреди заключительного периода, была седьмой для Пашина в пяти матчах турнира. 3:1 гарантией спокойной жизни между тем не стали, потому что, сократив отставание до минимума за пять минут до сирены, канадцы жестко насели на соперников. Героем финишного отрезка был прекрасно отыгравший весь турнир голкипер Ярослав Аскаров: на него в финале выпала колоссальная нагрузка в виде почти четырех десятков канадских бросков в створ. Шайб сборная России больше не пропустила и удержала победу, про которую первый вице-президент ФХР, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг вполне предсказуемо сказал ТАСС, что она «говорит о том, что наша программа подготовки хоккеистов работает, мы идем в нужном направлении и находимся на правильном пути».

Алексей Доспехов