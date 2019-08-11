В Волгоградской области из психбольницы сбежали убийца и грабитель

Сегодня утром из психиатрической больницы, расположенной в селе Ложки Калачевского района Волгоградской области, сбежали двое пациентов, находившиеся там на принудительном лечении. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.

По имеющимся данным, мужчины отжали решетку одного из окон и покинули учреждение. Сообщается, что 30-летний пациент находился в больнице с 11 октября прошлого года, он осужден за убийство, 31-летний гражданин содержится в учреждении с 30 января этого года. Он осужден за угон и два грабежа.

Марина Ковалева, Саратов