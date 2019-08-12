Костюм в главных ролях

Скончался 92-летний Пьеро Този — легендарный художник по костюмам классических фильмов Лукино Висконти и других итальянских режиссеров золотого века кино.

Висконти пригласил молодого художника на свою картину «Самая красивая» (1951), и с этих пор Този на протяжении четверти века работал практически на всех висконтиевских проектах, вплоть до «Невинного» (1976). Но, даже полностью доверяя его профессиональной эрудиции, Висконти иногда устраивал ему «экзамены». На съемках исторической драмы «Леопард» режиссер предложил Този угадать цвет платья героини Клаудии Кардинале как ключевой для всего фильма: ответ был правильным, этим цветом оказался красный. Под платьем, которое выкроил Този, таился жестчайший корсет, так что партнер итальянской звезды Берт Ланкастер мог своими могучими ладонями обхватить ее талию. Кардинале в течение всей ночи должна была гримироваться в этом костюме, причесываться, репетировать и играть, так ни разу и не присев. Все это время она носила в сумочке (тоже изготовленной по проекту Този) настоящие соли и духи. И знала зачем.

Это был принцип работы перфекционистов Висконти и Този. Костюм не просто воспроизводил историческую эпоху, хотя и это было чрезвычайно важно, для этого Този рылся в венских или миланских модных журналах столетней давности, использовал настоящие старинные ткани и отделку, крой и пошив. Но еще важнее было, чтобы костюм психологически полностью погружал актера в мир его персонажа, который знал не только внешнюю сторону, но и изнанку платья. После опыта с Висконти для Този не было проблемой работать и над «Медеей» Пазолини, и тем более над «Травиатой» Дзеффирелли, над «Ночным портье» и «Кожей» Лилианы Кавани (последние двое — ученики Висконти). Однажды творческий путь Пьеро Този пересекся и с Федерико Феллини — на новелле из фильма-альманаха «Три шага в бреду».

Однако главные шедевры художник создал в сотрудничестве со своим первым и главным ментором. На фильмах «Чувство», «Гибель богов», «Смерть в Венеции», «Людвиг» они сформировали школу исторического костюма. Висконти, потомок правивших Ломбардией герцогов и меценатов миланской оперы, принес в эту школу генетическое знание обычаев, манер и причуд старой аристократии. Този, выходец из бедной тосканской семьи, часто голодавшей во времена его военного детства,— врожденный талант и чувство стиля. Он отточил его еще подростком, зарисовывая лица и платья оперных примадонн с обложек журналов и театральных афиш.

Този добился высочайшего признания в профессиональном мире кино, был награжден множеством итальянских и международных премий. Пять раз номинировался на «Оскар», но был удостоен его только по совокупности заслуг — за вклад в кинематограф. Его ученицы, оскароносные итальянки Милена Канонеро и Габриэлла Пескуччи, превзошли его, придя работать в американское кино. Този остался верен своей культуре, но плодами созданной им школы костюма до сих пор кормится Голливуд.

Пахом Алексеев