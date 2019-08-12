Товарищ гендер

В Локарно открылся Международный кинофестиваль — 72-й по счету и первый после смены художественного руководства. Признаки перемен ощутил Андрей Плахов.

Вместо Карло Шатриана, возглавившего Берлинале, арт-директором в Локарно стала Лили Анстин. В появлении женщины на этом посту нет ничего особенного, задолго до феминистских квот здешним фестивалем заправляла Ирен Биньярди. Тем не менее нынешнее назначение носит не просто кадровый, а знаковый характер. Шатриану было свойственно пламенеющее синефильство; приоритетами Анстин, скорее всего, станут гендер и социалка. И тогда не исключено, что Берлин с Локарно как бы поменяются местами. Причем возможно, что это пойдет на пользу обоим.

Место традиционной для Локарно большой ретроспективы в этом году предоставлено программе «Черный свет»: она включает фильмы из Европы и Америки, посвященные чернокожему этносу и межрасовым отношениям. А персональная мини-ретроспектива отдана Джону Уотерсу, которого называют иконой нонконформизма и гей-культуры, хотя к этим понятиям выдающееся творчество американского режиссера отнюдь не сводится. В качестве дополнения к этой программе выбраны восемь провокативных короткометражек под общей шапкой «Gender Bender», ломающих гендерные стереотипы. Однако стереотипы живучи, и на месте поверженных вырастают новые, словно головы у дракона.

В открытом кинотеатре на Пьяцца-Гранде вместимостью 8 тыс. человек, который считается гордостью Локарно, уже показали несколько фильмов, в том числе «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино. Однако рекордсменом по саспенсу оказался «7500» — режиссерский дебют немца Патрика Воллрата, ученика Михаэля Ханеке. Фильм разыгрывается в кабине пилота самолета, летящего рейсом Берлин—Париж и ставшего мишенью террористов, и местами производит очень реалистичное впечатление. В главной роли второго пилота, нашедшего выход из создавшегося положения,— Джозеф Гордон-Левитт. Естественно, американец, кто еще спасет мир. И если один из террористов говорит по-арабски, а второй — турок, то третьим, самым жестоким отморозком, показан немец, для политически корректного баланса. Мало того, выясняется, что пилот и угонщик живут по соседству в Кройцберге, а у американца ребенок от турчанки. Кажется, еще чуть-чуть — и враги сольются в дружеских объятиях. К счастью, режиссер вовремя вспоминает о ситуации, в которой оказались герои, и заставляет их действовать в соответствии с ней, а не с гуманистическими установками.

Из показанных в конкурсе фильмов наиболее артистичен аргентинский дебют Мауры Дельперо «Материнский инстинкт». Молодые женщины легкого поведения и трудной судьбы живут в монастыре под присмотром суровых монахинь, слегка презирая их, но от них завися. С женщинами — их дети, которых монашки пытаются воспитывать на примере «образцовой семьи», так они называют Святое семейство. Одна из матерей убегает к любовнику и возвращается с побоями и в синяках, за это время ее малолетняя дочка находит вторую маму — единственную молодую и похожую на живого человека монашку, приехавшую из Италии. Это современная, построенная на нюансах мелодрама, без соплей и морализирования, к тому же погружена в социальный контекст страны, где по вине воинствующего католицизма запрещены аборты.

Другой неплохой конкурсный фильм называется «Эхо» и снят режиссером Рунаром Рунарссоном. Это набор говорящих картинок из жизни рядовых исландцев накануне очередного Рождества. Первая из картинок — похороны ребенка, последняя — рождение. Между ними — по-разному эмоционально окрашенные микросюжеты. Бабка, привезя внука на кладбище, где лежит его прабабка, втолковывает ребенку: сначала меня тут похоронят, потом твою маму, потом тебя, и в этом месте под сенью красивых деревьев мы все встретимся. Одержимая феминизмом автомобилистка честит почем зря водителя, который якобы подрезал ее, и самое страшное для него оскорбление — это, конечно, «сексист». В остальном в стране Исландия все не так плохо. Прошлогодняя инсталляция на трассе призывает пристегиваться в машине, оперируя статистикой: за год разбилось 15 человек. В этом году, судя по фильму, народ стал послушнее: не погиб никто.