Дачу Анны Ахматовой в Комарово передали в собственность Петербурга

Шесть писательских дач в поселке Комарово, включая загородный дом Анны Ахматовой, переведены в собственность Санкт-Петербурга. Объекты будут переданы в ведение городскому Союзу писателей, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета имущественных отношений Смольного Валерия Калугина.

Отметим, что до этого исторические дачи находились в федеральной собственности под управлением Росимущества. При попытке петербургского Союза писателей восстановить ранее действовавшее право бессрочной аренды, сотрудники ведомства сослались на принцип эффективного управления госсобственностью и приняли решение выставить имущество на торги. Решить спорный вопрос КИО поручил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что дача Анны Ахматовой в Комарово будет передана в собственность города в рамках 130-летней годовщины со дня рождения поэтессы.