Рейс из Пулково в Аликанте вылетит с 17-часовой задержкой

Рейс VY 7749 авиакомпании Vueling из Санкт-Петербурга в испанский Аликанте задержан в Пулково более чем на 17 часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло петербургского аэропорта.

Airbus A320 должен был отправиться в Испанию в 22:00 субботы, 10 августа, однако, согласно изменениям в расписании, вылетит из Пулково лишь в 16:30 воскресенья, 11 августа. Причина задержки не объясняется.

Одновременно с этим примерно на тот же срок задерживается обратный рейс из Аликанте в Петербург, прибытие которого ожидается в 14:35 воскресенья.