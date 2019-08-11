Исследование показало, что россияне чаще вносят наличные через банкоматы, а не снимают

Исследование банка «Русский Стандарт» показало, что россияне в четыре раза чаще используют банкоматы для внесения, а не снятия наличных. Кроме того, граждане в целом стали пользоваться банкоматами реже.

Специалисты анализировали платежное поведение граждан в первой половине 2019 года, после чего сравнивали показатели с аналогичным периодом прошлого года. Они пришли к выводу, что число пользователей банкоматов, которые вносят деньги, снизилось на 29%, а количество запросов на снятие денег снизилось на 18%.

«Хотя внесение наличных падает большими темпами в сравнении с выдачей наличных, однако в первом полугодии в общей массе операций на одну выдачу наличных приходится четыре операции внесения денежных средств. Таким образом, статистика показывает, что растет интерес клиентов к использованию карты в качестве платежного инструмента»,— приводит «РИА Новости» выводы специалистов банка.

Среди других популярных у граждан операций в банкоматах исследователи называли получение информации о балансе карты, платежи по счетам, оплату мобильной связи, запрос детальной выписки, смену пин-кода и перевод по номеру карты.