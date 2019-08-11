Пермских фармацевтов пригласили переехать в Иркутск

Пермская государственная фармацевтическая академия опубликовала предложение о работе для своих выпускников от АО «Фармасинтез». Компания готова нанять химиков и менеджеров по регистрации лекарственных средств.

Место работы расположено в Иркутске. Сотрудникам предлагают 70%-ную компенсацию питания.

Напомним, ранее департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа обратился к региональным педагогическим вузам для привлечения молодых специалистов на работу в округ не менее чем на три года.