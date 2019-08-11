В Перми продается еще два фитнес-клуба

На сайте Avito опубликованы объявления о продаже двух фитнес-студий. Первая расположена в ЖК «Солнечный город» на ул. Островского, 93Б. Студия площадью 110 кв. м. продается за 970 тыс. руб. причина продажи - переезд главного тренера и собственника в другой город.

Еще одна студия продается на ул. Мильчакова, 11. Помещение площадью 200 кв. м находится в аренде. Ценна составляет 99 тыс. руб., при этом месячный арендный платеж – 95 тыс. руб.

Напомним, ранее в Перми был закрыт фитнес-клуб Coliseum, существовавший 13 лет. Клиентам, имевшим клубные карты, деньги не вернули.