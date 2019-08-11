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В Индии из-за наводнений погибли более 100 человек

Не менее 100 человек погибли от разрушительных наводнений в Индии, сообщает телеканал Al Jazeera. Власти заявили, что больше всего пострадал южный штат Керала, где жертвами стихии стали не меньше 48 человек.

Наводнения случились из-за сильных дождей, которые в ближайшее время могут еще усилиться. Чтобы справиться со стихией и обеспечить людей продовольствием, военным приказали сформировать специальные спасительные отряды.

От наводнений сильно пострадали штаты Керала, Карнатака, Махараштра и Гуджарат.

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