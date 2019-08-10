«Зенит» обыграл в гостях московское «Динамо»

В рамках 5-го тура чемпионата России по футболу петербургский «Зенит» провел выездную встречу в Москве против местного «Динамо». Игра прошла на одноименном стадионе в Петровском парке и завершилась со счетом 2:0 в пользу петербуржцев.

На 10-й минуте матча счет открыл Артем Дзюба, а за три минуты до финального свистка окончательные цифры на табло установил Магомед Оздоев.

Набрав 13 очков, «Зенит» упрочил свое лидерство в турнирной таблице. Следующий матч петербуржцы проведут 17 августа. Их соперником на «Газпром Арене» станет грозненский «Ахмат».