Минкомсвязь: принципы финансирования СМИ в 2020 году останутся без изменений

СМИ в России в 2020 году получат господдержку, аналогичную финансированию в текущем году, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. «Общие принципы формирования бюджета средств массовой информации примерно остаются такими же»,— ответил он на соответствующий вопрос (цитата по «РИА Новости»).

Более детальная информация появится после того, как «в финальном виде будет представлен проект государственного бюджета».

Ранее правительство формально завершило процесс перехода на программный бюджет, инициированный еще в 2009 году: установлен список направлений расходования с января 2020 года федерального бюджета ведомствами, который не будет включаться в госпрограммы. За этими исключениями 43 госпрограммы должны охватывать все федеральные траты.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Пятилетку — за десять лет».