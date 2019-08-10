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В Челябинске трое детей пострадали в ДТП с двумя автобусами, ехавшими из летнего лагеря

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов, которые везли детей из летнего лагеря. Авария произошла сегодня днем в районе СНТ "Локомотивный 2", сообщает пресс-служба управления МВД России по Челябинской области.

По предварительным данным, водитель одного из автобусов, ехавших из детского лагеря, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автобуса и совершил столкновение. В результате легкие травмы и ушибы мягких тканей лица получили трое детей: две девочки 2009 года рождения и мальчик 2007 года рождения.

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