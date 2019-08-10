Уровень безработицы в Лысьве превысил среднекраевой

По данным сайта Лысьвенского городского округа, по состоянию на 1 августа численность безработных, зарегистрированных в службе занятости Лысьвы, составляет 707 человек. Таким образом, уровень регистрируемой безработицы составляет 2,13% к численности экономически активного населения. Этот показатель превышает уровень безработицы в целом по Пермскому краю, который составляет 1,44%.

Кроме того, в Центре занятости населения Лысьвы зарегистрирована 401 вакансия, 68% из них предлагают рабочие профессии. Всего с начала 2019 года служба занятости трудоустроила 789 человек.