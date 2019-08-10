На митинге в Москве задержали координатора челябинского штаба Алексея Навального

На митинге против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму задержан координатор штаба Алексея Навального в Челябинске Борис Золотаревский. Об этом он сообщил в своем канале в Telegram.

"Меня тут задержали, и полицейские говорят, что было 45 тыс. Это очень круто, спасибо всем! Говорят, что, скорее всего, повезут в ОВД "Китай-город" (но пока не точно)", - написал в своем telegram-канале Борис Золотаревский.

Борис Золоторевский является координатором штаба Алексея Навального в Челябинске. Он дважды отбывал административные наказания за организацию в городе несанкционированных акций протеста. Весной он уехал работать на выборы в Мосгордуму, возглавил штаб кандидата Ивана Жданова.