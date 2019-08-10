В Кургане на пикет против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму вышли 30 человек

В Кургане прошел массовый пикет в поддержку всероссийской акции протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В нем приняли участие 30 человек, среди них представители штаба Алексея Навального, КПРФ и партии "Яблоко".

По словам организаторов, акция прошла мирно. «Все прошло хорошо, полицейские нас даже не снимали на камеры. Мы скандировали лозунги "Один за всех и все за одного", "Едро в помойное ведро" и другие», - рассказал координатор штаба Алексея Навального в Кургане Алексей Шварц.

Массовый пикет проходил в курганском ЦПКиО, это площадка, где официально разрешено проводить митинги. Акции протеста против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму прошли во многих городах России.