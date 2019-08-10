По факту ДТП с рейсовым автобусом в Курганской области возбудили уголовное дело

Управление СК России по Курганской области возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) по факту ДТП с участием рейсового автобуса, в котором пострадали 14 пассажиров. Двум людям причинен тяжкий вред здоровью, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Надзорное ведомство проверяет перевозчика на предмет соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. К проверке привлечены специалисты ГИБДД и ТОГАДН в Курганской области.

Как ранее сообщал "Ъ-Южный Урал", в Куртамышском районе Курганской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса. В салоне, по информации ГУ МЧС по региону, находились 47 человек, в том числе трое детей. ТАСС со ссылкой на центральную районную больницу передает о 14 пострадавших. Погибших нет. По предварительной информации, у автобуса отказало рулевое управление, и он съехал в кювет.