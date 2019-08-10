В Челябинске прошла серия одиночных пикетов в поддержку московских протестов

В Челябинске прошла серия одиночных пикетов в поддержку всероссийской акции протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. На Кировку с плакатами вышли около 20 человек.

Как сообщили организаторы акции, пикеты прошли мирно, задержанных не было. Полицейские записывали паспортные данные участников, вышедших с плакатами.

Как ранее сообщал "Ъ-Южный Урал", власти Челябинска не согласовали проведение массового пикета на Кировке. Вместо митинга организаторы устроили серию одиночных пикетов.

Акции протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму прошли во многих городах России 10 августа. Участники требовали «освобождения политзаключенных, прекращения абсурдных уголовных дел, освобождения кандидатов и допуска их на выборы». Также было выдвинуто требование об отставке мэра Москвы Сергея Собянина.