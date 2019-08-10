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В ДТП с рейсовым автобусом в Курганской области пострадали 14 человек

В Куртамышском районе Курганской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса. В салоне, по информации ГУ МЧС по региону, находились 47 человек, в том числе трое детей. ТАСС со ссылкой на центральную районную больницу сообщает о 14 пострадавших. Погибших нет.

Авария произошла с автобусом, следовавшим по маршруту Курган - Целинное. По предварительной информации, у автобуса отказало рулевое управление, и он съехал в кювет. На месте работают сотрудники управления МВД по Курганской области.

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