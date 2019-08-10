Сегодня в городах Сибири прошли акции солидарности с Москвой из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Участники акций также выступили против политических репрессий. В Новосибирске митинг собрал около 200 человек, по оценкам «Ъ». Собравшиеся скандировали «Москва, мы с тобой!», «За честные выборы!», «Свободу политзаключенным!», «Допускай!» и «Отпускай!». В Омске митинг в гайд-парке собрал несколько десятков человек. Они держали плакаты: «Нам не все равно» и «Верните Москве выборы». В центре Красноярска и в Томске прошли серии одиночных пикетов, в Кемерове акция состоялась в гайд-парке.

27 июля в Москве прошла несанкционированная акция «За честные выборы» в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Как сообщал «Ъ» днем 27 июля и ночью 28 июля в Москве, по разным оценкам, задержано более 1,3 тыс. На этой неделе Центризбирком подтвердил отказ в регистрации юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, члену партии «Яблоко» Елене Русаковой, экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову и члену совета московского отделения «Русского собрания» Александру Руденко, сообщал «Ъ».

Оксана Павлова