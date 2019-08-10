Ульяновский полумарафон собрал 700 спортсменов

В Ульяновске в субботу, в День физкультурника, пройдет Ульяновский полумарафон Мечты. Как сообщает региональный минспорт, участие в спортивном мероприятии примут более 700 спортсменов-профессионалов и любителей из 20 регионов России, в том числе из Москвы, Самары, Казани, Сызрани, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Воронежа, Пензы, Рязани, Перми, ХМАО и даже из Забайкальского края.

Каждый участник, независимо от уровня, сможет выбрать дистанцию по силам: 21,1 км, 10 км, 5 км, детский забег (1 км) или семейный забег. Трасса пройдет по центральным улицам города, с минимальным уклоном, она успешно прошла сертификацию Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS), членом которой является и Ульяновский полумарафон Мечты. Организаторы полумарафона - Ульяновская региональная федерация легкой атлетики при поддержке регионального минспорта - отмечают, что участие в полумарафоне дает организаторам возможность проводить международные соревнования, соревнования под эгидой IAAF (международная ассоциация легкоатлетических федераций), континентальные чемпионаты и Кубки, чемпионаты и Кубки Мира, ратифицировать рекорды различного уровня, а спортсменам - выполнять нормативы для участия в чемпионатах, кубках, играх.

Правда, как выясняется, за участие в полумарафоне необходимо заплатить, для максимальной дистанции стоимость - 1,5 тыс. руб. Как поясняют организаторы, «это обычная практика всех полумарафонов», средства идут на обеспечение стартового пакета (номер с чипом) и медаль, которая потом вручается каждому участнику.

По словам организаторов, для Ульяновска полумарафон такого масштаба - впервые. Первый Ульяновский полумарафон Мечты был проведен 10 лет назад, в нем участвовали 20 человек, следующий - уже только в 2018 году, и в нем участвовали 200 человек.

25 августа в Ульяновске состоится еще один, уже совершенно бесплатный полумарафон «Быстрее ветра», организатором и спонсором которого является ветроэнергетическая компания «Фортум».

Сергей Титов, Ульяновск