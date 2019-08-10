Избирком Ульяновской области отказал кандидату в гордуму Ульяновска в удовлетворении заявления о нарушении законодательства соперниками

Избирательная комиссия Ульяновской области в пятницу отказала кандидату в депутаты Ульяновской городской Думы юристу Константину Толкачеву в удовлетворении его требований принять меры для пресечения противоправной деятельности своих соперников по выборной кампании.

Господин Толкачев заявлял, что целый ряд подписей, собранных в поддержку его соперников - кандидатов Ильдара Габитова (от партии «Родина»), Юрия Зеленова («Гражданская платформа»), а также Ильи Бугринского (КПСС) - «поддельные». Он утверждал, что на разных подписных листах подписи были выполнены одним и тем же лицом, особое внимание он обратил на 11 подписей у господина Бугринского, в которых указаны те же избиратели, что подписались в поддержку господина Толкачева, только сами эти подписи были другими. Кандидат просил облизбирком провести соответствующую проверку и отменить регистрацию указанных соперников как незаконную.

Как пояснил «Ъ» председатель облизбиркома Юрий Андриенко, комиссия сравнила подписные листы кандидатов, и «у всех троих нашла только пять избирателей, чьи адреса, имена и фамилии совпадали с данными заявителя, все они были уже ранее признаны горизбиркомом недействительными». По остальным сомнениям комиссия ответила, что доверяет эксперту, проверявшему подписи, к тому же, она не может знать, что конкретно имел в виду господин Толкачев, поскольку он на заседание комиссии не явился. По мнению господина Андриенко, неявка заявителя была связана с отсутствием у него весомых аргументов. Комиссия также отметила, что порядок проверки подписных листов «не предусматривает возможность сравнения с записями в иных письменных документах» (то есть, в подписных листах других кандидатов).

Учитывая, что у кандидатов было достаточное количество подтвержденных горизбиркомом подписей (у Ильи Бугринского минимально допустимое - 87, у остальных на одну подпись больше), а сомнений у облизбиркома по другим подписям не было, комиссия отказала в удовлетворении заявления, при этом, впрочем, отметив, что 2 августа горизбирком направил в СУ СКР представление о необходимости проведения проверки подписей, забракованных в подписных листах названных кандидатов.

Константин Толкачев заявил о своем не согласии с комиссией, по его словам, решение было принято «настолько быстро», что он «даже не успел прибыть на заседание, задержавшись в суде». Он утверждает, что «неправильных подписей» с идентичными данными его подписных листов «было как минимум восемь» и еще три - сомнительных. Кандидат считает, что «разобраться с подделками поможет только суд», куда он также направил заявление. Кроме того, господин Толкачев намерен обратиться в Центризбирком с жалобой на процедуру проверки подписей.

Сергей Титов, Ульяновск