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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ   |  купить фото

Венчурные облигации

Сбербанк предлагает инвесторам забег на длинную дистанцию

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Инвестиционные облигации, набравшие популярность среди частных инвесторов за два года, пополнились новой стратегией. Сбербанк выпустил ценные бумаги, доход по которым привязан к результатам деятельности венчурного фонда. Срок для подобных долговых бумаг беспрецедентный — более двенадцати лет. За это время должны реализоваться заложенные в фонде проекты. Но в этом и риски инвесторов: далеко не все венчурные проекты приносят ожидаемую прибыль.


Базовое разнообразие


Так называемыми инвестиционными облигациями, выплата дохода по которым привязана к базовому активу, уже мало кого удивишь на российском долговом рынке. Последние два года такие ценные бумаги предлагают своим клиентам курпнейшие банки: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк. В этом году к ним присоединились «ФК Открытие» и МКБ. Набор предлагаемых базовых активов, которые могут принести дополнительный доход инвестору, довольно широкий: разнообразные валюты и акции, золото и нефть, ключевая ставка и фондовые индексы.

По словам директора отдела структурных продуктов Альфа-банка Дениса Аношина, «среди базовых активов в России по-прежнему наибольшим спросом пользуются продукты на корзины акций и фондовые индексы». Он говорит, что продукты на корзины акций, как правило, имеют фиксированную купонную доходность, которая выплачивается при условии, что ни одна акция из корзины не снизилась в цене с момента выпуска ценной бумаги. «Такие продукты позволяют получить высокую доходность на спокойном, умеренно растущем рынке»,— отмечает эксперт. Популярностью пользуются и финансовые продукты на сырьевые товары и курсы валют. «Они могут быть рассчитаны как на значительный рост стоимости базового актива, так и на спокойное развитие событий. Например, нахождение котировок базового актива в определенном интервале»,— говорит господин Аношин.

Квалификационный актив


Однако на минувшей неделе Сбербанк предложил клиентам новый финансовый инструмент — облигации, дополнительный доход по которым привязан к результатам деятельности закрытого паевого фонда. В качестве базового актива выступает комбинированный ЗПИФ «Сбербанк — Венчурные инвестиции», паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов. Согласно данным ЦБ, фонд был зарегистрирован 22 ноября прошлого года и должен был закончить формирование 11 декабря. Срок существования фонда ограничен концом 2031 года.

В мае 2019 года Сбербанк указывал, что через этот ЗПИФ клиенты банка могут инвестировать в венчурный фонд SBTVF II, среди портфельных компаний которого Dynamic Yield, Thetaray, Lending Home, Spark Neuro, Esperanto Technologies и другие. Кроме того, сам банк выступает якорным инвесторов SBTVF II с долей в капитале до 25%. Как отмечает Денис Аношин, «продукты, привязанные к инвестиционным фондам в России, относительно редки, тогда как в западной практике привязка к фондам распространена, но, как правило, используются фонды, инвестирующие в публичные ценные бумаги, акции или облигации».

Срок платежом красен


В отличие от венчурного ПИФа инвестиционные облигации рассчитаны на широкий круг инвесторов, учитывая полную защиту капитала. Как пояснил руководитель департамента глобальных рынков Сбербанка Андрей Шеметов, в сделке «целевыми клиентами стали обеспеченные частные клиенты Сбербанка, которые не готовы к покупке фонда в "чистом" виде». Объявленный объем эмиссии составлял 400 млн руб., при этом инвесторы выкупили менее половины выпуска на сумму 136 млн руб. Средняя сумма сделки составила 4 млн руб., а количество инвесторов превысило три десятка.

Срок обращения облигаций нового выпуска беспрецедентный для инвестиционных долговых бумаг — более 12 лет. Погашение планируется в марте 2032 года. Денис Аношин говорит:

«Данный выпуск является нестандартным как по сроку, так и по базовому активу. В России популярны сроки обращения инвестиционных облигаций от одного года до пяти лет. Аналогичные сроки преобладают и у иностранных продуктов аналогичной природы (структурных нот.— “Ъ”)».



При этом по таким бумагам устанавливается гарантированный, но символический доход. В данном случае ставка купона составляет 0,016% и предусматривает две выплаты: в октябре 2027 года и в марте 2032 года (при погашении). Впрочем, эмитент обязуется погасить большую часть бумаг (на 99,87%) через восемь лет в выплату первого обязательного купона. Как поясняет господин Шеметов, «оставшийся непогашенный номинал нужен, чтобы обеспечить возможность участия держателя облигации в доходах ЗПИФ, выплачиваемых после октября 2027 года вплоть до предельного срока существования фонда». Кроме того, на протяжении всего срока обращения по облигациям будут выплачиваться ежемесячные купоны, однако только в случае выплаты дохода фондом или погашения части паев в эти периоды.

Долгосрочные риски


Андрей Шеметов отмечает, что венчурные инвестиции достаточно рискованный актив, и обычно ожидания инвесторов — двузначные доходности. Однако оценить доходность выпущенных облигаций пока не представляется возможным. Собственно, и длительный срок обращения бумаг необходим для реализации проектов в портфеле фонда. В качестве примера можно привести промежуточные результаты SBTVF I. В мае этого года управляющий партнер FortRoss Ventures Виктор Орловский в интервью газете «Ведомости» отмечал, что в этом фонде было 12 компаний, две из которых были проданы с убытками, одна — с прибылью. Кроме того, две к тому времени провели IPO, а остальные развиваются. При этом одна из самых успешных инвестиций — компания Tufin — принесла доход около 50% годовых. По данным Сбербанка, внутренняя норма доходности фонда SBTVF I составляет около 20%.

Представитель крупной управляющей компании отмечает, что венчурное инвестирование работает прежде всего в США. Это рискованное инвестирование, когда далеко не каждый проект приносит ожидаемую доходность. При этом риском для инвесторов является довольно длительный срок обращения этих долговых бумаг.

Дмитрий Ладыгин


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