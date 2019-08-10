Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусами в Тамбовской области

В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе Тамбов—Воронеж погибли пять человек — водители транспортных средств и трое пассажиров. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, еще восемь человек получили травмы. Собеседник ТАСС в департаменте здравоохранения Тамбовской области уточнил, что одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, еще семеро — в состоянии средней степени тяжести.

«10 августа в 5:45 в Мордовском районе Тамбовской области на 139-м километре трассы Воронеж-Тамбов недалеко от п. Шульгино произошло ДТП с участием автомобилей Fiat Ducato и Citroen Jumpy. По предварительным данным, автомобиль Citroen выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Fiat»,— говорится в сообщении на сайте МВД.