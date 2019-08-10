Superjob: россияне хотят побороть эмоциональное выгорание отпуском или сменой работы

Опрос сервиса по поиску работы Superjob показал, что одним из лучших способов борьбы с эмоциональным выгоранием россияне считают отпуск (18%). Согласно данным опроса, на которые ссылается «РИА Новости», еще по 10% респондентов назвали способами борьбы смену работы и самоконтроль. При этом женщины чаще советовали больше отдыхать при «выгорании» (21% против 16% среди мужчин), а мужчины — заниматься спортом (11% и 7%).

В качестве причин «выгорания» опрашиваемые называли стресс, рутинный труд, некорректную организацию рабочего процесса, отсутствие заинтересованности в работе, эмоциональную неустойчивость и нехватку отдыха. Меньше респондентов указали среди причин низкую зарплату, большой объем работы и атмосферу в коллективе. Исследователи отметили, что мужчины чаще называли некорректную организацию рабочего процесса (12% против 9%), а женщины — нежелание работать и усталость (13% против 10%), а также атмосферу в коллективе (11% против 7%).

Опрос проводился 8–13 июля. В нем приняли участие 1 тыс. экономически активных респондентов старше 18 лет.