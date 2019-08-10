В аэропортах Москвы задержано и отменено более 30 рейсов

По данным сервиса «Яндекс.Расписание» на 10:40 мск в московских аэропортах задержан или отменен 31 рейс. Во Внуково задержаны три рейса. В Домодедово девять рейсов отменено, шесть задержано. В Шереметьево задержано 13 рейсов.

Гидрометцентр объявил в столице желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Сегодня, 10 августа, в городе прогнозируется небольшой дождь, порывы ветра могут достигать 12-17 м/c. Температура воздуха прогреется до 17–19°С.