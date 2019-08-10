ЦБ посоветовал банкам обмениваться телефонами клиентов для борьбы с мошенничеством

Центробанк РФ рекомендовал банкам при переводе денег с карты на карту сообщать платежным системам номер банковской карты, счета или мобильного телефона получателя. Эти меры принимаются для «противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента», уточняет регулятор. Письмо (.pdf) с соответствующими рекомендациями подписал зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

«Требования касаются P2P-переводов (между физическими лицами.— “Ъ”)»,— объяснили РБК в пресс-службе ЦБ. Как уточнил регулятор, рекомендации также касаются и Системы быстрых платежей, где можно переводить денежные средства по номеру телефона.

В июле ЦБ обнаружил новый вид мошенничества с банкоматами. Этот способ был основан на «несовершенстве сценариев обработки переводов» и касался как раз Р2Р-переводов. Мошенники могли переводить деньги с карты на карту через банкомат и одновременно сохранять деньги на своем счету. Позднее регулятору удалось устранить ошибку системы, позволявшую мошеннический перевод денег.

О другом виде мошенничества с помощью банкомата читайте в материале “Ъ”.