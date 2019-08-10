В Челябинске сгорел памятник культуры

В Челябинске в ночь на воскресенье произошел пожар на объекте культурного наследия. Полностью сгорел второй этаж деревянного доходного дома Д.Я. Пчелина на ул. Труда, 56, сообщает краевед Юрий Латышев.

По информации Юрия Латышева, возгорание могло произойти из-за нарушения техники безопасности, неосторожного обращения с огнем, неисправного электрооборудования. Краевед отмечает, что собственник проводил реставрацию объекта, однако, по его данным, работы шли без проекта, согласованного с госкомитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области.