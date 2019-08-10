10 августа, суббота
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

В Челябинске сгорел памятник культуры

В Челябинске в ночь на воскресенье произошел пожар на объекте культурного наследия. Полностью сгорел второй этаж деревянного доходного дома Д.Я. Пчелина на ул. Труда, 56, сообщает краевед Юрий Латышев.

По информации Юрия Латышева, возгорание могло произойти из-за нарушения техники безопасности, неосторожного обращения с огнем, неисправного электрооборудования. Краевед отмечает, что собственник проводил реставрацию объекта, однако, по его данным, работы шли без проекта, согласованного с госкомитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерский проект

Мнение

Профиль пользователя