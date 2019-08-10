В Индии в результате наводнений погибли более 40 человек

В результате ливней и наводнений в индийском штате Керала погибли 42 человека, сообщает агентство Ani. По данным издания India Today, были эвакуированы 22 тыс. человек. Их временно разместили в 315 пунктах временного пребывания .
Главный министр штата Пинарейи Виджаян обратился за помощью к военным для ликвидации последствий разгула стихии. Также задействованы 13 подразделений спасателей.
По прогнозу индийского метеобюро, дожди проливные дожди продлятся до 14 августа. Красный уровень погодной опасности был установлен в районах Идукки, Малаппурам, Ваянад и Кожикоде.
Правительство штата Керала объявило пятницу, 9 августа, выходным днем лдя школ и университетов.
Кроме того, из-за непогоды был подтоплен международный аэропорт Кочин. Из-за этого его работа была приостановлена до 15:00 воскресенья, 11 августа.
https://twitter.com/ANI/status/1160026248380387328
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