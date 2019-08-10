«Рубину» не дают сэкономить на игроках С клуба взыскивают 137 тысяч евро долга по трансферу Игоря Коновалова

Казанскому футбольному клубу «Рубин» выставили долг за игрока Игоря Коновалова, которого он приобрел у «Кубани». Арбитражный суд Татарстана начал рассматривать требование разорившегося ФК «Кубань» к казанцам на 137 тыс. евро. Эксперты склоняются, что «Рубину» все же придется заплатить.

Арбитражный суд Татарстана начал рассматривать иск НАО «Футбольный клуб “Кубань”» к муниципальному автономному учреждению (МАУ) «Футбольный клуб “Рубин”». Истец требует 100 тыс. евро основного долга в рублях по курсу ЦБ на дату фактической оплаты и 37,1 тыс. евро неустойки по трансферу за футболиста Игоря Коновалова, перешедшего из «Кубани» в «Рубин» в 2018 году.

МАУ «Футбольный клуб “Рубин”» в феврале 2018 года было преобразовано ООО «Футбольный клуб “Рубин”». В ООО перешли сотрудники и игроки клуба, оформленные в МАУ. Учредителями ООО выступили Рустем Сайманов, ранее занимавший должность спортивного директора клуба, а также в то время главный тренер Курбан Бердыев и гендиректор Рустам Саяхов, бывший председатель правления банка «Аверс», входящего в группу ТАИФ.

Весной 2018 года господин Саяхов покинул состав учредителей и пост гендиректора «Рубина». В июле 2019 года, после ухода из клуба Курбана Бердыева, господин Сайманов стал единственным владельцем ООО «ФК “Рубин”». Сейчас он занимает должность генерального директора.

Игорь Коновалов в сезоне 2018/2019 в Чемпионате России по футболу в составе «Рубина» провел 27 игр, в которых забил один гол. В этом году на счету футболиста четыре игры за казанцев. По данным СМИ, футболист в ближайшее время может перейти в «Спартак».

Как рассказал “Ъ” представитель «Кубани» в суде Андрей Комар, сумма сделки составляет 400 тыс. евро, «Рубин» по ней выплатил только 300 тыс. евро.

Представитель ответчика Константин Иванов в ходе предварительного судебного заседания заявил, что сделка не носила гражданско-правовой характер, то есть не была связана с передачей имущества или прав, а являлась сделкой двух субъектов футбола и скорее касалась трудовых отношений.

Господин Иванов указал также, что в 2018 году казанский клуб поменял юридическое лицо – МАУ стало ООО. Кроме того, юрист отметил, что футбольному клубу «Кубань» в мае 2018 года РФС отказал в выдаче лицензии на участие в первенстве Футбольной национальной лиги, и он потерял статус профессионального футбольного клуба из-за финансовых трудностей.

Отметим, тогда же Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении НАО «Футбольный клуб «Кубань», а в декабре признал организацию банкротом. Общая сумма требований к «Кубани», в том числе, по зарплате игрокам, превышает 1,5 млрд руб.

«Поскольку сделка подчинялась нормам регламента Российского футбольного союза, то, соответственно, когда стороны сделки перестали быть субъектами футбола, эта сделка должна быть прекращена»,– настаивал в суде господин Иванов.

Андрей Комар считает, что лишение «Кубани» статуса профессионального футбольного клуба не может быть причиной отказа в удовлетворении требований. Прекращение производства по делу нарушит права кредиторов, поскольку требуемая сумма пойдет на погашение долгов, настаивает господин Комар.

Между тем «Рубину» также лишние траты сейчас ни к чему. Главный спонсор команды ТАИФ резко сократил ее финансирование. Перед отставкой с поста главного тренера господин Бердыев, имевший самый дорогой контракт в «Рубине» (€3 млн в год), упоминал о финансовых трудностях в клубе, выражая готовность работать за меньшие деньги.

Однако эксперты склоняются к тому, что «Рубину» в итоге придется оплатить долг.

«При рассмотрении спора прежде всего надо опираться на условия контракта об оплате. Поскольку порядок оплаты был нарушен, высока вероятность удовлетворения иска»,– говорит руководитель практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Галина Гамбург.

Рассмотрение дела по существу продолжится в сентябре.

Александр Шакиров