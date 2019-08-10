Уважаемый Динар Загитович!

Примите наши самые искренние поздравления в день Вашего юбилея!

Нас связывают тесные и теплые взаимоотношения, проверенные годами. Бок о бок с Вами мы прошли через разные жизненные этапы. Вы наделены самыми ценными человеческими качествами, такими как порядочность и твердость, надежность, искренность и доброта. И эти черты не тускнеют с годами!

Вы яркий профессионал! От слаженной работы Госавтоинспекции зависит безопасность наших дорог. Пусть в Вашей нелегкой работе Вам всегда сопутствует удача, светит только зеленый свет, а дороги нашей республики будут самыми безаварийными!

Желаем крепкого здоровья Вам и Вашим близким, семейного благополучия и счастья! Пусть Ваша жизнь будет наполнена только радостными событиями и яркими впечатлениями!

Дамир Мугинов, Мавлет Мугинов