Жители Каменки переживают повторную эвакуацию

В воинской части под Ачинском прогремели новые взрывы, девять человек пострадали. Четверо доставлены в местную больницу, их жизни ничего не угрожает. Как заявили в Минобороны, в стеллаж с боеприпасами попала молния. По данным источника ТАСС, на складе возобновился пожар и сохраняется опасность новых взрывов. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Ближайший к арсеналу поселок Каменка снова эвакуировали в соседний населенный пункт. Как заявил губернатор Красноярского края Александр Усс, жителей нельзя возвращать домой без надежных гарантий безопасности. В Сети появились видео очевидцев взрыва.

Работы по разминированию на складе под Ачинском временно приостановлены, их обещают возобновить в субботу утром. О разрушениях от нового взрыва местные жители пока не сообщали. Он был сильным, в воздух поднялся столб огня и дыма, сообщила очевидец Любовь: «Мы ехали со стороны Назарово по этой трассе. Прям рядом с поворотом на деревню Каменку. Мы просто не ожидали — такой яркий свет. “Гриб” поднимался, сначала был огненный, а потом уже стал серым. Мы напугались, думали, гроза, молнии бьют рядом, потом такой треск раздался. Было страшно очень. Хорошо, что ребенка не было с нами. Она бы напугалась. Но хлопок был очень сильный, звон в ушах стоял такой, что потом просто словно оглохла».

В Ачинске иногда слышны взрывы, в поселке Каменка люди находят боеприпасы на участках, рассказал местный житель Геннадий: «Как может молния попасть в склад? Там, я как понимаю, идет управляемое уничтожение снарядов. Дорога открыта, федеральная трасса открыта. В самой деревне еще положение не очень. Уничтожают остатки снарядов. По всей деревне саперы работают. У меня там товарищ, у него есть дача в самой Каменке, у него в огороде выкопали два или три снаряда. Конечно, взрывы слышны. Не все жители Каменки вернулись в свои дома, в силу того, что там еще идет работа саперов».

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Первый инцидент на военном складе под Ачинском произошел в начале недели. Тогда один человек погиб, как минимум 13 пострадали. Как заявили в Минобороны, причиной стал человеческий фактор — снаряд взорвался при разгрузке.

Юлия Грицай, Елена Иванова