«Проект получился на удивление профессиональным»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дарья Цивина рассказывает о меню-конструкторе ресторана и его владельцах.

На этой неделе расскажу о двух новых итальянских ресторанах, совершенно непохожих друг на друга. Первый из них называется Farro Pasta Bar, открыли его новички в ресторанном бизнесе Даниил Трищенко и Алексей Демин. Именно поэтому я их вам и представляю — для первого проекта Farro получился на удивление профессиональным. Четкая моноконцепция, отлаженные технологии, вдумчивый сервис, оригинальный интерьер и доскональное внимание к мелочам — все вместе редко удается стартаперам, а у создателей Farro получилось. Бренд-шефом пригласили Ирину Болдыреву, бренд-шефом-кондитером Веронику Горину — обе когда-то работали в «Балконе».

Меню Farro представляет собой конструктор: семь видов пасты fresca и к ним девять видов рукотворных соусов. Вы отмечаете на бланке пасту и соус к ней, там же отмечаются напитки — от дешевого вина до домашних морсов. Оплата заказа на кассе, но приносит его официант. Время ожидания блюд — от трех до семи минут. Цены на пасту смешные — от 250 руб. за алио-олио и помодоро аранчино до 390 руб. за песто, карбонара и болоньезе. Обратите внимание как раз на помодоро с апельсиновой цедрой и густейший песто — эти два базовых, простейших соуса, пожалуй, самые удачные в меню. Есть еще раздел «рекомендации» с уже составленными комбинациями, среди которых вегетарианские маккерони из конопляной муки с черри и шпинатом, но это, между нами говоря, сильно на любителя.