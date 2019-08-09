Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает об услугах, которые предлагают застройщики и риэлторские агентства.

Скидки на строительные и отделочные материалы оказались в приоритете у покупателей, пользующихся программами лояльности от застройщиков и риэлторских агентств. Они являются одной из маркетинговых форм взаимодействия, позволяющей крупным девелоперским компаниям сформировать долгосрочные отношения с клиентами и привлечь внимание к предоставленному ассортименту новостроек.

Карты лояльности, которые предоставляются клиентам при покупке квартир, включают скидки на товары и услуги от компаний-партнеров, и, как показал опрос агентства недвижимости «Бон Тон», наиболее интересными остаются преференции, связанные с ремонтом и закупкой материалов по льготным ценам. Почти 45% опрошенных высказались за развитие именно данного направления программы. Затраты на ремонт квартиры, приобретенной без отделки, начинаются от 35 тыс. руб. за квадратный метр. Поэтому любая экономия не будет излишней.

На втором месте по популярности декор и приобретение мебели со скидкой. 26% клиентов выбрали данное направление. Оно более интересно покупателям, рассматривающим варианты с полной отделкой. В этом случае остается только организовать жилое пространство и украсить его, поэтому в поле зрения попадают партнеры, предоставляющие скидки на такие товары как мебель, текстиль и светильники.

Порядка 12% голосов приходится на привилегии, связанные с выгодными условиями приобретения продуктов питания. Собственно, этот формат интересует тех, кто уже обжился на новом месте и не нуждается в товарах для ремонта или декора жилого помещения. Порядка 9% отметили необходимость наличия скидочных программ, позволяющих с выгодой воспользоваться услугами дизайн-бюро. 3% клиентов проголосовали за партнеров, представляющих сферу образовательных услуг. И еще 1% распределяется между такими направлениями, как спорт и охранные услуги.