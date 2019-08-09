Сбербанк заинтересовался анимацией

Сбербанк создаст совместное предприятие с «Союзмультфильмом». В нем банк получит 80% и вложит деньги, а киностудия перенесет туда ряд лицензий на персонажей. В дальнейшем, как пишет РБК, Сбербанк может приватизировать ФГУП, которое планируется превратить в акционерное общество. У государства при этом останется доля в компании. Что принесет партнерство Сбербанка и «Союзмультфильма» обеим сторонам? Об этом — Владимир Расулов.

Первые подробности о сделке» Союзмультфильма» и Сбербанка глава киностудии Юлиана Слащева раскрыла в интервью журналу Forbes. Она подчеркнула, что стороны создадут совместное предприятие на базе 100-процентной «дочки» «Союзмультфильма» — одноименного ООО. Аниматоры будут делать контент для проектов банка, а его инвестиции, размер которых пока не определен, позволят киностудии выйти на международный рынок. В интервью “Ъ FM” Юлиана Слащева уточнила: пока что «Союзмультфильм» и Сбербанк планируют разработать стратегию развития киностудии и анимационного кластера на ее базе. А работа над ней займет два-три месяца. «На базе “Союзмультфильма” будет современная многопрофильная студия, а скорее даже консорциум студий, который сосредотачивает в себе производство как авторских фильмов, так и коммерческой анимации в полном спектре существующих техник. Формат технопарка должен обеспечить реализацию всевозможных творческих замыслов, идей огромного количества креативных людей. Нам рано говорить о конкуренции с Disney и Pixar. В наших планах паритет с ними на российском и русскоговорящих рынках»,— пояснила Слащева.

В Сбербанке тоже подтвердили “Ъ FM”, что собираются создать совместное предприятие с «Союзмультфильмом». И тоже добавили: сначала надо разработать стратегию. Банк активно наращивает медийные активы. Ранее компания договорилась об инвестициях в Rambler Group — их продукты и сервисы будут интегрированы в экосистему банка. Судя по интересу к «Союзмультфильму», Сбербанк хочет решить проблему недостаточной финансирования медийной сферы в России . А ставка идет на состоявшиеся бренды с историей, говорит заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ Иван Засурский: «И Rambler с определенными столкнулся трудностями, и “Союзмультфильм” не очень понятно, как будет развиваться дальше. Но, с другой стороны, когда у компании появляется такой партнер, как Сбербанк, появляется и шанс на то, чтобы развернуться. Но я не уверен, что это будет продолжение того, что было раньше. Вполне возможно, что “Союзмультфильм” будет очень серьезно трансформирована».

Совместное предприятие Сбербанка и «Союзмультфильма» может говорить о завуалированной государственной поддержке медийной отрасли, но такой подход неэффективен, считает президент инвестиционной компании Agranovsky IT Investments&Consulting Антон Аграновский: «Государство должно инвестировать в инфраструктурные проекты, которые создают фундамент для развития. Все очень сильно инвестоемко, дорого и медленно. В производстве мультфильмов государство не должно присутствовать, как и в производстве игр — эти ниши нужно оставлять частному сектору. Их инвестиции будут гораздо более эффективны.

Потому что правила выглядят так: найди проблему, найди ее решение, найди деньги и делай. А вот этим должен заниматься бизнес. Мне кажется, что ни к чему хорошему это не приведет».

Впрочем, глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева не согласилась с такой точкой зрения. По ее словам, речь о господдержке не идет. Сбербанк тем временем интересуется анимацией давно. В прошлом году он выпустил ролик для сотрудников, в котором рассказывается о вреде наркотиков на примере истории молодого перспективного сотрудника по имени Валера. В самом Сбербанке, правда, заявили, что ролик носит исключительно корпоративный характер и не предназначен для трансляции на большую аудиторию.

Киностудия «Союзмультфильм» была создана 83 года назад. В конце нулевых она оказалась на грани банкротства и возобновила производство только в 2013 году. По данным из открытых источников, в 2018-м предприятие было операционно убыточным, но за счет госсубсидий показало чистую выручку чуть менее 1,5 млн руб.