Банки проникли в истории

ЦБ начал привлекать банки к административной ответственности за незаконное получение кредитных историй физлиц без их согласия. Действующее законодательство предполагает за такое правонарушение лишь незначительный штраф. Поэтому на нормативном уровне нужны изменения в порядке получения банками кредитных досье, считают эксперты.

Банк России привлек две кредитные организации — «Открытие» и Промсвязьбанк (ПСБ) — к ответственности за незаконное получение информации о клиентах из бюро кредитный историй (БКИ). Ранее на подобных нарушениях банки так часто не попадались. За получение кредитного отчета без согласия клиентов «Открытие» и ПСБ получили лишь штраф в размере 30–50 тыс. руб.

В «Открытии», на которое клиенты жаловались массово и которое было оштрафовано первым, ранее пообещали «исключить в дальнейшем подобные нарушения». В Промсвязьбанке, оштрафованном в пятницу, уверяют, что зафиксирован всего один случай жалоб на незаконный доступ к кредитным историям (КИ). Правонарушение в банке объясняют «технической ошибкой» и тоже обещают исключить такие ситуации в будущем.

Банк при формировании запроса в БКИ о кредитной истории гражданина заполняет данные о наличии его согласия на такой запрос. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в соответствии с законом «О кредитных историях» и нормативными актами ЦБ, кредиторы в форме запроса на КИ обязаны в блоке «согласие» указать соответствующие атрибуты согласия. При этом, как пояснил гендиректор Объединенного кредитного бюро Артур Александрович, за получение согласия на запрос КИ от гражданина отвечает банк.

«БКИ проверяет согласия только у неподконтрольных ЦБ организаций,— поясняет господин Александрович.— В случае с банками и МФО регулятор самостоятельно осуществляет контроль за наличием согласий на запрос кредитных историй в рамках регулярных проверок и аудитов или по жалобам граждан».





При выявлении предоставления КИ гражданина без его согласия БКИ должны убрать сведения о таком запросе из КИ.

50 тысяч рублей составляет максимальный штраф для банка за получение кредитной истории без согласия клиента, согласно 219-ФЗ

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева указывает, что частота обращений в БКИ по кредитной истории потребителя влияет на его скоринговый балл: чем больше запросов, тем он ниже. Из-за частоты обращения в БКИ банковская система будет рассматривать потребителя как подозрительного, и шансы получить кредит в момент, когда он будет нужен, станут снижаться. Штраф же в размере 30–50 тыс. руб. налагается не за каждое нарушение, а за выявленный факт. «То есть мы имеем потенциальный вред в таких масштабах, в которых наказание за правонарушение несоизмеримо мало»,— поясняет она. «Для банков выгоднее получить несанкционированный доступ и потерять незначительные деньги на штрафе, нежели предоставить кредит неблагонадежному заемщику или отказаться от расширения базы за счет качественных клиентов других банков,— отмечает руководитель проектов юридической группы "Яковлев и партнеры" Андрей Набережный.— Очевидно, что сумма штрафа не соответствует тяжести нарушения».

Впрочем, в скором времени БКИ могут быть наделены полномочиями и по запросу согласий физлиц на получение КИ у банков и других подконтрольных ЦБ кредиторов. Это предусматривает внесенный депутатами в Госдуму законопроект о внесении изменений в закон «О кредитных историях». «ЦБ не обращался по этому поводу, но прецеденты говорят о том, что здесь что-то не так, и нужно смотреть, что можно сделать на законодательном уровне»,— считает депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

Светлана Самусева, Виталий Солдатских, Андрей Райский