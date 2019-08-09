BMW готовит новый компактный кроссовер Urban X

Компания BMW начала работу над новой моделью, которой станет компактный кроссовер Urban X, сообщает Auto Express.

По данным издания, автомобиль построят на переднеприводной платформе UKL2, позволяющей использовать бензиновые и дизельные моторы, а также гибридные силовые агрегаты и электромоторы.

Дизайн нового кроссовера BMW выполнят в фирменном стиле современных машин марки, но при этом модель станет первым автомобилем без числа в индексе. В настоящее время кроссоверы BMW имеют обозначения X1, X2, X3, X4, X5, X6 и X7, а новинка будет называться Urban X.

Конкурентами для BMW Urban X, дата премьеры которого не называется, станут Audi Q2, DS 3 Crossback и другие компактные кроссоверы премиальных марок.