Организаторы пикетов в поддержку силовиков отменили акцию

Организаторы трех 14-часовых пикетов в поддержку действий силовиков при разгоне несанкционированных митингов, которые должны были пройти 10 августа в центре Белгорода, отказались от своих планов. Соответствующее уведомление сегодня поступило в городскую администрацию, сообщили “Ъ” в пресс-службе мэрии.

Там также уточнили, что заявку на «пикет солидарности с Москвой» отозвали и активисты местного штаба оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, белгородские власти отказались санкционировать оппозиционную акцию из-за «возможных конфликтов» со сторонниками силовиков, которые якобы собирались выйти с пикетом на те же площадки и стоять там с 7:30 до 21:30. В ответ в штабе Навального заявили о проведении одиночных пикетов под областным правительством. Имена организаторов провластных акций в мэрии не раскрывают.

Андрей Прах, Воронеж