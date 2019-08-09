«Русал» пригрозил уходом из США

Проект «Русала» и Braidy Industries Inc. по строительству алюминиевого завода под вопросом из-за заявлений американских политиков, усматривающих в предприятии угрозу национальной безопасности. По словам финансового директора «Русала» Александры Бурико, против проекта организована кампания в американских СМИ. При этом «Русал» и Braidy уже подписали обязывающие документы по сделке и собираются запустить завод в 2020 году.

«Русал» может отказаться от участия в проекте по строительству завода по производству плоского алюминиевого проката в Ашленде, если давление американских политиков продолжится, рассказала финансовый директор компании Александра Бурико. «Мы по-прежнему сохраняем приверженность проекту и хотим двигаться вперед, однако, учитывая растущее давление, не исключаем возможности выхода из него»,— заявила она в ходе телефонной конференции (цитата по ТАСС). Госпожа Бурико имеет в виду заявления сенатора от штата Орегон Рона Уайдена, по мнению которого Минфин США должен оценить потенциальную угрозу национальной безопасности страны в результате реализации проекта «Русала» и Braidy Industries Inc.

Завод в Ашленде может стать одним из крупнейших предприятий по холодному прокату, которое строится в США за последние 30 лет.

Мощность завода составляет 500 тыс. тонн горячего и 300 тыс. тонн холодного проката. Общие вложение в проект оцениваются в $1,7 млрд, из которых на «Русал» придется $200 млн. Предполагается, что «Русал» получит в проекте долю в 40% и будет поставлять на него металл с Тайшетского алюминиевого завода, предприятие планируется запустить в 2020 году.

«Этот проект соответствует нашей стратегии, он направлен на самый передовой и быстрорастущий сектор потребления алюминия — автомобилестроение,— заявила госпожа Бурико.— Мы очень разочарованы текущей ситуацией вокруг проекта. Негативная информация, которая в последнее время преобладает в прессе,— результат хорошо организованной кампании, инициированной политическими деятелями США и направленной против нас как ключевого партнера в проекте».

«Русал» и Braidy уже подписали 5 июля юридически обязывающие документы о реализации проекта. Российская компания называла завод в Ашленде «важной стратегической инвестицией», отмечая, что спрос на плоский прокат в Северной Америке растет последние пять лет. На спрос позитивно влияет принятая в США программа по снижению среднего расхода топлива при выпуске новой автомобильной продукции (CAFE), которая заставляет все большее число производителей деталей и оборудования переходить на использование алюминиевых компонентов. При этом в опубликованном 9 августа отчете за первое полугодие «Русал» сообщил о незначительном сокращении спроса на первичный алюминий в Северной Америке.

Евгений Зайнуллин