В Нижнем Тагиле открылся второй на Урале центр «Мой бизнес»

Второй центр «Мой бизнес» открылся в Свердловской области. Первый появился в Екатеринбурге, а сегодня был открыт в Нижнем Тагиле. Его площадь составила более 800 м кв.

Центры «Мой бизнес» создаются для достижения целей майского указа президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». До конца года в России должны открыть 35 центров, до 2024 года — 100. Это отдельная бизнес-зона, где предоставляются государственные и муниципальные услуги юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам, которые планируют стать предпринимателями. Организация работает по принципу «одного окна», там можно получать консультации, подавать документы и обсуждать инициативы. Предприниматели получат доступ к областной и федеральной поддержке.

В нижнетагильском центре будут проходить консультации с Фондом развития моногородов, с Фондом развития промышленности и с Российским экспортным центром.

В нем расположен первый в городе коворкинг на 40 мест и лекторий на 100 человек для проведения образовательных мероприятий. Коворкинг сначала он будет работать до полуночи. Если будет потребность, то его сделают круглосуточным, уточнил руководитель Сергей Федореев.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области Елена Артюх рассказала, что «Мой бизнес» будет работать в режиме удаленного доступа. Уже с сентября там начнут проводить онлайн-консультации с центром в Екатеринбурге. По словам госпожи Артюх, так можно решить не все вопросы, поэтому в центре есть общественная приемная, где можно будет получить консультацию уполномоченного.

В Свердловской области в рамках нацпроекта «МСП» планируется увеличить численность предпринимателей в регионе с 640 тыс. до 800 тыс. человек. Финансовую поддержку с начала года уже получили 507 компаний на общую сумму 3,1 млрд руб. По объемам предоставленной гарантийной поддержки Свердловская область занимает второе место после Москвы.

Елена Горшкова