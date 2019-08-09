Компания Heineken представила нового старшего директора по продажам и дистрибуции в России

Старшим директором по продажам и дистрибуции российского подразделения голландской пивоваренной компании Heineken (штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге) назначена Ольга Лавренова. В этой должности она сменила Иржи Данека, который займет позицию гендиректора Heineken на Филиппинах, сообщили в компании.

Госпожа Лавренова работает в структуре Heineken с 2005 года. Она занимала различные должности в отделе продаж в России, а также руководила отделом продаж в Болгарии. В январе этого года была назначена на должность директора по продажам в традиционной рознице.

В компании рассчитывают, что в новой роли госпожа Лавренова продолжит укрепление стратегии Heineken в России во всех каналах продаж, включая экспорт-импорт.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в сентябре 2018 года новым генеральным директором российского подразделения Heineken был назначен Баудевайн Хаарсма. На посту топ-менеджера он сменил Этьена Страйпа, который, в свою очередь, стал гендиректором Heineken в Мексике.