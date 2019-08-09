Задержанной на протестной акции в Москве журналистке Reuters пришла повестка в военкомат

Журналистке московского представительства Reuters Марии Цветковой пришла повестка в военкомат после задержания на акции протеста 27 июля у здания московской мэрии. Фотографию повестки, в которой журналистку назвали мужским именем — Марием Владимировичем Цветковым, она опубликовала на своей странице в Facebook.

В документе, подписанном военным комиссаром Кунцевского района Москвы Цветовым, сообщается, что она обязана явиться в военкомат Кунцевского района 1 октября «для уточнения документов воинского учета». «Я считала, что меня трудно удивить»,— призналась Мария Цветкова. Журналистка не стала называть имя сотрудника военкомата, вручавшего повестку, отметив, что он громко смеялся.

Журналистка сообщила, что, со слов сотрудника, госорганы получили приказ «пробивать задержанных по всем базам: от налоговой до судебных приставов». Мария Цветкова считает, что таким образом власти пытаются напугать граждан, чтоб «больше на митинги не ходили».

Госпожа Цветкова рассказала “Ъ”, что «было бы интересно сходить по повестке в военкомат и записать видео», но она еще не решила, пойдет ли: «Я туда позвонила, и мне сказали, что в понедельник разберутся». «Я не знаю, насколько высоко принимаются решения о запугивании людей, но понимаю, за кого исполнители этих решений держат своих начальников»,— подытожила Мария Цветкова.

Мария Литвинова