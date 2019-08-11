Свобода слова и неприкосновенность частной жизни продолжают сдавать позиции

Почти половина людей в мире — 3,38 млрд человек — живут в странах, где попираются их права на свободу слова и неприкосновенность частной жизни. Такие данные опубликовала международная компания по анализу рисков Verisk Maplecroft в ежегодном исследовании о состоянии прав человека в 198 странах мира. Россия, по оценкам Verisk Maplecroft, входит в число стран, где ситуация с нарушением этих прав находится в критическом состоянии и только ухудшается.

Как сообщает Verisk Maplecroft в своем докладе Human Rights Outlook, 45% мирового населения, или 3,38 млрд человек, живут сейчас в странах, где не соблюдаются их права на свободу слова и самовыражения, а также на неприкосновенность частной жизни. При этом ситуация с каждым годом ухудшается.

Авторы исследования отмечают, что подавление свободы слова и вторжение в частную жизнь граждан становится все более важным оружием для подавления голосов несогласных и укрепления своей политической власти.

Наиболее сложная ситуация или степень крайнего риска в нынешнем году складывается в 58 странах (на 10% больше, чем год назад).

Все последние годы в их число входят те же: Северная Корея, Китай, Саудовская Аравия и Россия, а также Турция, Египет, Мьянма, Лаос и другие. А за последний год в эту же категорию опустились Джибути, Сомали, Замбия, Танзания, Кения за несоблюдение права на неприкосновенность частной жизни, Венесуэла, Катар, Папуа—Новая Гвинея, Киргизия, Уганда, Марокко и Мозамбик за нарушение свободы слова и самовыражения и Камбоджа за нарушение обоих этих прав.

Так, в 2018 году в Камбодже не только возросло число арестов и усилилось преследование несогласных, но и расширилась онлайн-слежка за гражданами — в частности, теперь весь трафик в стране, где интернетом пользуются около 5,5 млн человек, проходит через государственный центр управления данными.

Как отмечают в Verisk Maplecroft, самые низкие показатели в категории крайнего риска остаются у Китая. Продолжаются аресты журналистов: в прошлом году 47 из них были брошены в тюрьмы, продолжаются задержания людей без суда и предъявления официальных обвинений. В стране, где 753 млн человек пользуются интернетом — а это пятая часть всех пользователей мира, действуют самые жесткие ограничения в интернете. Кроме того, в 2020 году в Китае планируется запуск системы социально-финансового рейтингования, суть которой сводится к тотальному контролю над жизнью всех граждан, сбору получаемой информации в единую базу данных и ее анализу. Учитывая это, в Verisk Maplecroft считают, что в ближайшие годы Китай останется в группе крайнего риска.

Турция остается страной крайнего риска на фоне продолжающихся расследований попытки государственного переворота 2016 года и поиска его сторонников. Так, в прошлом году в стране было закрыто более 200 средств массовой информации, власти отправили за решетку 68 журналистов — больше, чем в любой другой стране мира. Преследованиям подверглись несколько десятков писателей, более 5,8 тыс. представителей научных кругов уволены из 118 государственных вузов, а на прошлой неделе по приказу правительства было уничтожено более 300 тыс. книг и учебников, в которых были выявлены упоминания об организаторах переворота и мусульманском проповеднике Фетхуллахе Гюлене.

Как отмечают авторы доклада, все более жесткая позиция Дональда Трампа в отношении свободы СМИ может спровоцировать аналогичные действия в тех странах, где со свободой слова или неприкосновенностью частной жизни уже есть проблемы. «То, что происходит с Трампом и его крайне негативными взглядами в отношении СМИ, противоречит тому, как в нашем представлении должен действовать лидер демократического государства, и это создает опасный прецедент для других стран, которые могут тоже перейти к открытой критике прессы»,— считает аналитик Verisk Maplecroft София Назалия.

Алена Миклашевская