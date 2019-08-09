ФК «Ростов» заключил контракты с двумя новыми игроками

Футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с восемнадцатилетним Данилой Ведерниковым и двадцатидвухлетним Кириллом Маляровым, сообщает пресс-служба клуба.

Данила Ведерников – воспитанник «Краснодара», защитник будет выступать за ростовский клуб под псевдонимом «Ведро». В прошлом сезоне футболист выступал за «Краснодар» в ПФЛ и молодежном первенстве. Провел десять игр за сборную России U-18.

Кирилл Маляров родился в Москве академии «Спартака». Выступал за «Волгу», «Динамо-2», «Олимпиец» и «Ротор». Вызывался в сборную ФНЛ. В прошлом сезоне сыграл 22 матча в составе волгоградского клуба. Провел 3 игры за сборную России U-19.

Дарья Голякова