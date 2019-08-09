МИД РФ: включение Курил в состав Японии на картах не на пользу Токио

Обозначение Японией четырех островов Южных Курил в качестве собственных территорий на сайте летних Олимпийских игр 2020 года неправомочно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Международный олимпийский комитет (МОК) также обсудит эту ситуацию с оргкомитетом Олимпиады-2020.

«Мы считаем, что подобные действия неправомочны… Нужно задать вопрос всем тем, кто проводит подобные акции или делает это по незнанию или в связи с отсутствием понимания исторических реалий. Кому на пользу идут эти действия? Точно не двусторонним отношениям. И вряд ли идут на пользу самому Токио»,— сказала госпожа Захарова на площадке всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» (цитата по ТАСС).

Кроме того, в МОК рассказали агентству, что с оргкомитетом будет проведено обсуждение на этот счет. «Мы отсылаем вас к заявлению оргкомитета “Токио-2020”, в котором они дают понять, что карта на их веб-сайте является топографической картой этого района. МОК продолжит обсуждение этой темы с оргкомитетом»,— говорится в сообщении.

На официальном сайте летней Олимпиады 2020 года опубликована карта Японии с маршрутом эстафеты олимпийского огня. На карте южная часть российских Курильских островов отнесена к северной префектуре Хоккайдо. Также в состав страны включены острова Такэсима (Токто), из-за которых Токио и Сеул ведут территориальные споры.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Токио оспаривает их принадлежность. В советско-японской совместной декларации 1956 года говорилось, что СССР «в качестве жеста доброй воли» готов передать Японии Шикотан и Хабомаи, но только после подписания мирного договора.

В июне 2019 года на переговорах в Токио Россия и Япония вновь не смогли прийти к общему мнению по поводу формата и содержания возможного соглашения по Курильским островам. К вопросу спорных территорий добавилась проблема формата гипотетического мирного договора: Токио настаивает на одностраничном документе, Москва хочет подписания масштабного соглашения, в котором бы отразились прошедшие со времен окончания войны десятилетия.

Подробнее о разногласиях России и Японии читайте в материале “Ъ” «Пограничная проблема превратилась в постраничную».