В Новороссийске ведутся переговоры по созданию выставочного зала

В городе-герое может появится новый интерактивный выставочный зал. Уже есть два претендента, которые проявили заинтересованность в его создании в рамках государственно-частного партнерства, сообщает «Новороссийский рабочий».

«Один из рассматриваемых вариантов — создание выставочного пространства на территории бывшего концертного зала «Приморский». Второй — открытие объекта в малом зале городского театра», - рассказал мэр Новороссийска Игорь Дяченко.

Новый зал планируется интерактивным. Он может совместить в себе историческую экспозицию с 3D-моделями и многофункциональный зал-трансформер, преобразующий пространство по необходимости то в выставочный зал, то в конференц-зал, то в дискуссионный центр.

Также в следующем году планируется начать проектирование выставочного зала на территории парка Ленина, к его строительству предположительно приступят в 2021 году.

Андрей Ульченко