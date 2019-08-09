Ночью в Ростовской области ожидаются грозы с градом и сильным ветром

В Ростовской области в ночь с 9 на 10 августа начиная с ожидаются грозы с ливнем, градом, и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с, сообщает пресс-служба управления по делам ГО и ЧС

«Рекомендуем убрать с балконов вещи, при скачках напряжения

обесточить электроприборы, не парковать автомобили и не оставлять детские коляски под деревьями и конструкциями, заранее забрать детей из учебных, спортивных и развлекательных учреждений, при затоплении помещений подняться на верхние этажи, на улице на любую возвышенность, не пытаться самостоятельно перейти бурный поток воды, в грозу не прятаться под одиноко стоящим деревом, на открытой местности не разговаривать по мобильному телефону", - говорится в сообщении.

В регионе возможны подтопления, обрывы линий электропередач, отключения трансформаторных подстанций, падения деревьев и рекламных конструкций. Кроме того, в регионе возможны проблемы в работе всех видов транспорта.

Дарья Голякова